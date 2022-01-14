Магас, , 08:59 — REGNUM Бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Ранее он вынужден был извиниться перед своим тейпом за теплое общение с чеченским лидером во время поездки в Чечню.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я поступил неправильно, поприветствовав и обняв его. Простите меня ради Всевышнего. Я не подозревал, что это будет так неприятно для вас», — заявил Хадзиев в обращении к тейпу.

Это извинение вызвало недоумение и гнев Рамзана Кадырова. Он выступил с осуждением представителей ингушского народа за то, что Яхъю Хадзиева заставили извиниться за объятия с ним, назвав его поведение недостойным. Кадыров потребовал от ингушского народа предъявить ему претензии, захотев услышать открыто, в чем его обвиняют. На ответ он дал три дня.

Спустя сутки попавший в неудобное положение и перед своим народом, и перед чеченским лидером Хадзиев выступил с извинением уже в адрес главы Чечни, записав видеообращение на родном языке. В комментарии к видео на странице бывшего начальника управления по делам религии при главе Ингушетии в Instagram говорится:

«Бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед Республики Рамзаном Кадыровым и чеченским народом за свое резонансное заявление, сделанное после поездки в Грозный на свадебное торжество, на котором присутствовал и Рамзан Кадыров. Хадзиев заявляет, что признает свою вину и отдельно просит прощения у Главы Чеченской Республики».

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