Ижевск, , 08:58 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 14 января выявили 92 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 79 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 79 943 случаев, сообщает региональный оперативный штаб в социальной сети.

Коронавирус. Дезинфекция Zoheir Seidanloo

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Среди новых носителей вируса — 12 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 26 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 185 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 70 267 человек. Скончались 3453 жителя региона. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано три летальных случая. За минувшие сутки скончались также трое жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 6223 жителя. Из числа получающих лечение 6506 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 174 человека — в состоянии средней степени тяжести, 103 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские мощности Удмуртии готовы к возможному приходу штамма коронавируса «Омикрон» и подъему заболеваемости. Создан достаточный запас лекарственных средств и коечного фонда, заявила замминистра здравоохранения республики Марина Петренко.

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