Чебоксары, 14 января, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту несчастного случая на стройке, где из-за разрыва монтажной пены ослеп один из рабочих. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Дарья Драй ИА REGNUM Кирпичи 17-го века

Под уголовное преследование попал 30-летний чебоксарец. Следствие считает, что утром 3 марта 2021 года при кладке кирпичных стен на территории строительной площадки микрорайона Новый город он нарушил правила безопасности при строительстве и инструкцию по охране труда для каменщика.

«Фигурант уголовного дела поместил баллон с монтажной пеной в ёмкость с горячей водой, что привело к его разрыву», — говорят в ведомстве.

По данным правоохранителей, в результате находившийся рядом рабочий из-за полученной травмы ослеп на один глаз.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). Дело рассмотрит Калининский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Чебоксарах возбуждено уголовное дело из-за гибели строителя при демонтажных работах на площади Речников.

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