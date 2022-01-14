Сеул, 14 января, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Представители оборонных ведомств Южной Кореи, США и Японии провели 13 января телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ракетные испытания КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

(сс) geralt Ракета

По их словам, в с южнокорейской стороны в переговорах принимал участие заместитель министерства обороны Ким Ман Ги, с американской стороны — помощник министра обороны Илай Ратнер, с японской стороны — директор Бюро оборонной политики Казуо Масуда.

Известно, что переговоры представителей оборонных ведомств трех стран состоялись спустя два дня после того, как КНДР испытала новые ракеты.

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Участники диалога обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в том числе ракетные пуски, подтвердили важность сотрудничества в сфере безопасности, договорились организовать очную встречу глав оборонных ведомств в будущем.