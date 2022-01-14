Уфа, 14 января, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Заместителем начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии назначен Салават Кулбахтин. Об этом сообщает пресс-служба этого ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель

Кулбахтин родился 8 февраля 1981 года в городе Уфа. Стал выпускником исторического факультета Башкирского государственного университета.

С 2019 по 2022 год занимал должность ведущего специалиста-эксперта, главного специалиста-эксперта, начальника отдела археологического наследия Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назначен замминистра семьи, труда и социальной защиты населения.