Москва, 14 января, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году заработало более 3 тысяч новых точек доступа к бесплатному Wi-Fi — около 2,4 тыс. хот-спотов установили в новых местах, 675 точек смонтировали для улучшения сигнала, сообщается на портале мэра столицы.

Technocratos.ru Wi-Fi в метро

В 2021 году беспроводной интернет впервые появился в театрах и спортивных учреждениях, на всех автовокзалах и автостанциях. За год жители Москвы передали 13,16 петабайта трафика, зафиксировано более 127,5 млн подключений к Wi-Fi.

Всего Москве действует более 22 тысяч точек доступа к Wi-Fi — в парках, библиотеках, студенческих общежитиях, на улицах в пределах Садового и Третьего транспортного кольца.

ИА REGNUM рнаее сообщало, в 2020 году в Москве появилось более 1000 новых точек сети городского Wi-Fi.

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