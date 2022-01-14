Анадырь, , 09:02 — REGNUM Благодаря федеральной поддержке большее число детей Чукотки предстоящим летом смогут отдохнуть в других регионах страны.

Детский лагерь «Орлёнок» Kdm34.ru

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«В этом году расширяем программу детского отдыха. Благодаря поддержке из федерального бюджета, на летний отдых смогут отправиться на 45% больше ребят. Что актуально для Чукотки — будут финансироваться расходы и на саму путёвку, и на проезд ребёнка.

Компенсацию проезда за счёт региональных средств мы предоставляли и раньше, но это касалось только семей в трудной жизненной ситуации. Теперь эта выплата стала доступна всем», — написал в соцсетях губернатор Роман Копин.

Глава округа напомнил, что отдельная поддержка на оздоровление детей с 2020 года действует для оленеводов и морских охотников. Родители могут за счёт средств бюджета Чукотки поехать на лечение вместе с детьми.

«Первую группу планируем отправить в санаторий «Отрадное» под Калининградом уже в конце января», — заверил Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на поддержку коренных малочисленных народов, проживающих в 14 районах Хабаровского края, будет выделено 19,2 млн рублей. Средства пойдут на развитие сферы образования, медицины, культуры и доставку детей оленеводов к месту учебы и обратно.