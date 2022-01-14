Лондон, , 08:52 — REGNUM Китайская гражданка Кристин Ли, которую ранее британская служба контрразведки MI-5 обвинила в попытке влияния на парламентариев Великобритании, лоббировала интересы государственных компаний Китая в сфере атомной энергетики. Об этом 14 января сообщает газета The Independent со ссылкой на источники.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, возглавляющая юридическую фирму в Лондоне китайская гражданка пыталась обеспечить участие предприятий Китая в строительстве третьих очередей АЭС Hinkley Point в графстве Сомерсет и АЭС Sizewell в графстве Саффолк.

Также отмечается, что, по данным издания, из-за этого Кристин Ли вела активную работу с депутатом от оппозиционной британской Лейбористской партии Барри Гардинером, являвшемся министром энергетики Британии в 2016 году и теневым министром внешней торговли страны до 2020 года.

Кроме того, указывается, что с конца 2014 года Ли пожертвовала £675 тыс. ($927 тыс.) и напрямую офису Гардинера, и Лейбористской партии.

При этом £182 тыс. ($249 тыс.) из этой суммы были потрачены на оплату работы помощников Гардинера, один из которых — Дэниел Уилкс, является сыном Кристин Ли. Последний на фоне скандала покинул занимаемую им должность и заявил, что ему не было известно про эту деятельность своей матери.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января министр внутренних дел Британии Прити Пател заявила, что китайская шпионка, связанная с Компартией, пыталась оказывать влияние на британских парламентариев.