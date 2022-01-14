Пермь, , 08:52 — REGNUM В Перми на скамье подсудимых окажутся подростки в возрасте 14 и 15 лет. Их обвиняют в краже. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело Moscow.sledcom.ru

По данным следствия, в июне 2021 года 13-летний школьник, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, похитил сумку у 61-летней пенсионерки. Впоследствии злоумышленник встретился с 14-летним приятелем, который забрал из сумки мобильный телефон, банковскую карту и деньги. Затем состоялась встреча с приятельницей. Компания ходила в магазины и совершала покупки с помощью украденной банковской карты. Ущерб пенсионерке оценивается в 13 тыс. рублей.

Подросткам инкриминируют кражу, а также тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба. Материалы уголовного дела направлены в суд.