* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:51 — REGNUM Местные источники в Тахаре сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли «Джуру-командира», жителя деревни Табаташ уезда Рустак провинции Тахар и одного из лидеров бывшего проправительственного народного восстания в этом уезде.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, инцидент произошел ночью 13 января в селе Ходжа — Палхаман этого уезда.

Родственники «Джуры-командира» рассказали газете «8 Собх», что он сложил оружие и вернулся к нормальной жизни после всеобщей амнистии, объявленной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам родственников бывшего командира, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вытащили Джуру посреди ночи из дома его дочери в деревне Ходжа-Палхаман, где он находился в гостях, а после расстрела бросили его тело в одну из ям в деревне.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тахаре пока никак не прокомментировали инцидент.

Необходимо отметить, что несколько бывших военнослужащих были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тахаре.

Между тем, 12 января исполняющий обязанности министра внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил о необходимости уделить внимание обеспечению безопасности военнослужащих бывшего правительства. Однако похоже, что этот приказ не выполняется в провинциях, а офицеров и солдат прежнего правительства ежедневно сажают в тюрьмы, пытают или убивают.