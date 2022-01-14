Джакарта, 14 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Индонезия обязалась предоставить помощь в размере $2,85 млн для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане, сообщает CNN Indonesia.

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Индонезия предоставит Афганистану помощь в период с 2022 по 2024 год.

Власти Индонезии привержены оказанию помощи Афганистану в обеспечении защиты прав человека, особенно прав женщин и меньшинств.

Это не первый раз, когда Индонезия оказывает помощь Афганистану, учитывая, что страна сталкивается со все более серьезной угрозой голода. Два самолета с гуманитарной помощью отправились в Афганистан 9 января.

Напомним, ранее Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что Афганистану необходимы $5 млрд для предотвращения гуманитарной катастрофы в стране в 2022 году.