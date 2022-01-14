Техас, США, , 08:49 — REGNUM На проведённом в штате Техас (США) аукционе Heritage Auctions страница комикса про Человека-паука и копия первого выпуска Супермена были проданы в общей сложности за $6,54 млн. Об этом 14 января сообщает британский телеканал Sky News.

Создатель Тора, Халка, Человека-паука, Железного человека и еще Бог знает кого в разные годы

При этом одностраничная иллюстрация Человека-паука, созданная художником Майком Зеком в 1984 году, обошлась покупателю в рекордные $3,36 млн. За высокоточную копию комикса о Супермене победитель аукциона выложил $3,18 млн.

По словам вице-президента аукционного дома Джо Маддалены, на торгах в последнее время наблюдается бум на комиксы и карточки с покемонами.

Джо Маддалена «Коллекционеры покупают свою ностальгию».

Как сообщало ИА REGNUM, экземпляр первого комикса Marvel, в котором появился Человек-паук, в сентябре был продан на аукционе Heritage Auction за $3,6 млн.

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