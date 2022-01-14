Кемерово, , 08:49 — REGNUM В Кемеровской области в 2021 году собрано 16,2 тыс. тонн овощей и зелённых культур закрытого грунта. Это на 12,7% больше уровня 2020 года, сообщили ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Теплица Администрация правительства Кемеровской области

По официальным данным, урожай огурцов составил 10,3 тыс. тонн, томатов — 5,5 тыс. тонн, салата, петрушки, укропа — 414 тонн.

«Производство овощей в теплицах постоянно растёт, за последние пять лет удалось добиться роста почти в три раза (2017 год — 5,7 тыс. тонн), — прокомментировал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов. — Основное увеличение произошло в 2018—2019 годах с открытием двух современных тепличных комплексов. Сейчас рост производства происходит за счёт выхода на новые мощности и увеличения урожайности благодаря использованию высокопродуктивных сортов и современных технологий выращивания».

Министр отметил, что сегодня около трети тепличных овощей, представленных в кемеровских магазинах, выращены местными производителями. Общая площадь теплиц составляет 28 гектаров. Планируется, что к 2025 году объём производства овощей в круглогодичных теплицах будет не менее 1,6 млн тонн.