Южно-Сахалинск, , 08:45 — REGNUM На Сахалине, где с 12 января бушует мощный циклон, в районе села Взморья шторм размыл участок федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха.

Шторм

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Очевидцы сообщают, что на море шторм. Волны размыли основание дороги. На распространяемом в сетях видео видно, что асфальт ещё держится, но под ним образовались большие промоины.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале сообщил, что техника уже приступила к ремонту поврежденного участка дороги. Подрядная организация задействовала девять самосвалов и экскаватор.

«На отрезке федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха укрепят откосы земляного полотна и в последующем восстановят асфальтовое покрытие. Длина разрыва составляет около 50 метров», — написал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в ликвидации последствий снежного циклона, который действует в области с 12 января, примут участие военные.