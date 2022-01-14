Омск, , 08:45 — REGNUM К предстоящему потеплению и метели готовятся дорожные службы Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 января в мэрии города.

Снегопад Pixabay.com

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«При наступлении неблагоприятных погодных условий окружные ДЭУ готовы оперативно выйти на борьбу с последствиями снегопада», — говорится в сообщении.

14 января в Омске морозно, температура составляет — 23, — 26 °C. Однако уже 15 января ожидается резкое потепление, снег. По прогнозам синоптиков, 15 января будет большой снегопад.

Во время снегопада дороги обработают противогололёдными материалами. Затем будет проводиться механизированное прометание. После прекращения снегопада ответственные службы приступят к вывозу снега.

Как сообщало ИА REGNUM, абсолютный суточный максимум количества осадков был перекрыт 13 января на одной из метеостанций в Самарской области.

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