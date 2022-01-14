Новотроицк, Оренбургская область, 14 января, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В городе Новотроицке Оренбургской области семья лишилась квартиры, для покупки которой был взят ипотечный кредит. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

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Семью выселили из квартиры по причине ипотечных долгов. Заемщики не исполняли надлежащим образом кредитный договор, а квартира находилась в залоге у банка. В результате на жилье обращено взыскание.

Квартиру продали, и новый собственник в судебном порядке потребовал, чтобы прежних жильцов выписали. Между тем, члены семьи прежнего собственника квартиры полагали, что за ними должно быть сохранено право пользования данной квартирой, являющейся их единственным жильем.

«Выселяя членов семьи прежнего собственника квартиры, районный суд указал, что закон не предусматривает сохранение у соответствующих лиц права пользования жилым помещением, обремененным ипотекой при обращении на него взыскания по денежным обязательствам, в обеспечение которых было передано такое недвижимое имущество, в том числе, по причине того, что соответствующее помещение является единственным местом жительства залогодателя и членов его семьи», — сказали в судебной инстанции.