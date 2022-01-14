Пенза, , 08:48 — REGNUM В Пензенской области за 2021 год количество выявленных преступлений коррупционной направленности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 29,8% (со 121 до 157). Предварительные итоги подведены региональной прокуратурой.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По характеристике коррупционной преступности на территории Пензенской области за прошлый год большинство выявленных преступлений составляли факты мошенничества, присвоения вверенного имущества, дачи и получения взяток. Также в числе выявленных преступлений — факты мошенничества при получении выплат, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, служебный подлог.

ИА REGNUM напоминает, в декабре 2021 года в Пензенской области пресекли очередной факт коррупции. На этот раз на «торговле» должностями попались должностные лица Каменской районной администрации. Попытка совершить преступление была пресечена вице-губернатором Сергеем Федотовым, за что глава области объявил ему благодарность.

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