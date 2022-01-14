Пенза, 14 января, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Пензенской области за 2021 год количество выявленных преступлений коррупционной направленности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 29,8% (со 121 до 157). Предварительные итоги подведены региональной прокуратурой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По характеристике коррупционной преступности на территории Пензенской области за прошлый год большинство выявленных преступлений составляли факты мошенничества, присвоения вверенного имущества, дачи и получения взяток. Также в числе выявленных преступлений — факты мошенничества при получении выплат, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, служебный подлог.

ИА REGNUM напоминает, в декабре 2021 года в Пензенской области пресекли очередной факт коррупции. На этот раз на «торговле» должностями попались должностные лица Каменской районной администрации. Попытка совершить преступление была пресечена вице-губернатором Сергеем Федотовым, за что глава области объявил ему благодарность.

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