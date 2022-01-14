Варшава, 14 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Татранская добровольческая спасательная станция Польши на странице в соцсети Twitter сообщила, что 14 января и в течение ближайших нескольких дней в Татрах прогнозируется потепление, которое наряду с сильным ветром может привести к сходу лавин.

Sochiadm.ru Горы

Спасатели предупреждают, чтобы туристы не выходили на гладь озера Морское око. Лед во многих местах очень тонкий и может сломаться.

Кроме того, всем рекомендовано воздержаться также и от занятий спорта в горах.

«Условия для лыжников тоже неблагоприятные. За последние дни произошло несколько несчастных случаев в неопытными туристами и лыжниками», — говорится в сообщении.