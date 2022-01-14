Кишинёв, , 08:43 — REGNUM В Молдавии вновь может быть введен режим чрезвычайного положения в случае, если газовый кризис выйдет из-под контроля. Об этом заявил председатель молдавского парламента Молдавии Игорь Гросу 13 января в интервью телеканалу R-Live.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Законодатель сообщил, что правительство республики готовит дополнительные меры поддержки жителей при повышении цен на природный газ в стране. При этом спикер парламента отметил, что стоимость топлива растет во всем регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января молдавская компания «Молдовагаз» объявила, что полностью расплатилась с Газпромом за газ, поставленный в Молдавию в декабре 2021 года.

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