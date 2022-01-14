Пекин, , 08:43 — REGNUM Несмотря на пандемию, товарооборот между Китаем и Россией в 2021 году не только не замедлился, но и значительно вырос. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, этот показатель достиг рекордного уровня в $146,88 млрд.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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В годовом исчислении рост составил 35,8%. Для сравнения: предыдущий рекорд в китайско-российской торговле был установлен в 2019 году, когда её объем составил $110,75 млрд. В 2020 году из-за пандемии коронавируса товарооборот между двумя странами снизился на 2,9%, до $107,76.

В 2021 году импорт Китаем из России увеличился по сравнению с 2020 годом на 37,5% и составил $79,32 млрд. Одновременно Китай экспортировал в Россию товаров и услуг на сумму $67,567 млрд, что превысило показатель 2020 года на 33,8%.

Внешняя торговля КНР в 2021 году достигла $6 трлн 51 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 30%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил, что, несмотря на объективные противоэпидемические ограничения, практическое сотрудничество между Китаем и Россией активно развивается. Взаимный товарооборот по итогам 11 месяцев превысил $130 млрд, продолжает расти. ПО его словам, это важная веха в продвижении к обозначенному главами России и Китая ориентиру в $200 млрд товарооборота в год.