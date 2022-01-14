Ульяновск, , 08:42 — REGNUM В Ульяновской области увеличивается суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По информации ведомства, 13 января в регионе официально выявлено 103 носителя коронавируса. Это на восемь случаев больше, чем было подтверждено 12 января. Рост идёт пятые сутки подряд.

В Ульяновской области для определения случаев заражения сделано 1 646 223 лабораторных исследования на коронавирус. Всего, напомним, с начала пандемии в регионе официально подтверждено 121 754 случая заражения коронавирусом.

В настоящее время в регионе под наблюдением находится 5881 человек, в то время как сутками ранее — 6083 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продлили возможность работы без ограничения время для предприятий общественного питания и кинотеатров.