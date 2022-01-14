Пекин, , 08:48 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое пройдёт 17 января в режиме видеоконференции. Об этом сообщила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

Она отметила, что китайский лидер будет участвовать в международном форуме по приглашению его основателя и председателя Клауса Шваба. Си Цзиньпин будет находиться в Пекине, он произнесёт речь на в заседании ВЭФ-2022 посредством видеосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный экономический форум должен был проходить с 17 по 21 января в швейцарском Давосе, но из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» организаторы его отменили. Мероприятие может пройти в начале лета 2022 года, в январе же пройдёт серия онлайн-сессий.

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