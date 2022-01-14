Улан-Удэ, 14 января, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ минувшей ночью произошёл пожар, унёсший жизнь одного человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, возгорание произошло около двух часов ночи.

Сигареты

К моменту прибытия пожарных, частный дом был полностью охвачен огнём. В течение получаса огнеборцам удалось ликвидировать очаг на общей площади 35 кв. метров. В тушении было задействовано 15 человек и четыре единицы техники.

«В ходе тушения при обследовании жилого помещения был обнаружено сильно обгоревшее тело человека, предположительно хозяина дома», — отметили в управлении.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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