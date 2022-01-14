Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Россия и ряд других стран якобы используют мирную торговлю «в злонамеренных целях», заявил новый помощник министра торговли в Бюро промышленности и безопасности (BIS) США Мэттью Аксельрод в Сенате по случаю утверждения своей кандидатуры.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для меня честь возглавить высокоэффективную команду профессионалов по вопросам национальной безопасности в Управлении экспортного контроля в условиях нашего противостояния усилиям Китая, России, Ирана, негосударственных субъектов и так далее по использованию мирной торговли в злонамеренных целях», — цитирует его RT.

Коллега Аксельрода Теа Розман-Кендлер, также вступившая в должность помощника министра, добавила, что в BIS рассматриваются вопросы нацбезопасности, внешней политики и экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в течение ближайших суток США намерены представить данные о «сценарии» России по Украине.

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