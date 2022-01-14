Милан, Италия, 14 января, 2022, 08:39 — ИА Регнум. «Милан» одержал победу над «Дженоа» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 3:1.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

На 17-й минуте матча счёт открыл защитник «Дженоа» Лео Скири. «Милан» восстановил равновесие на 74-й минуте благодаря голу форварда Оливье Жиру.

В дополнительное время «Милан» смог забить ещё два мяча. Отличились Рафаэл Леау и Алексис Салемакерс.

Таким образом, «Милан» вышел в четвертьфинал Кубка Италии.