Москва, , 08:38 — REGNUM Главными критериями работы мечты, по мнению жителей России, является высокая зарплата и её индексация (66%) и надёжная компания (22%). Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Зарплата.ру», передаёт ТАСС.

За работой StartupStockPhotos

Также среди основных критериев идеальной работы оказались адекватные руководители (70%), удобное территориальное расположение (57%), профессиональные коллеги (44%) хорошая репутация компании (5%) и расширенный социальный пакет (4%).

При этом почти 60% опрошенных считают свою работу далёкой от идеала. По их мнению, наиболее привлекательные сферы для трудоустройства — IT (28%), банки, бухгалтерия (10%), медицина (9%), продажи (9%), сфера услуг (6%), наименее привлекательные — транспортная, юридическая, развлекательная сферы и общепит.

Опрос проведён 7−13 января 2021 года. Опрошены 1785 граждан РФ в возрасте 18−55 лет.

ИА REGNUM ранее сообщало, по мнению большинства работников «идеальный работодатель» — это высокая зарплата (75%) и хороший социальный пакет (63%).

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