Белокалитвинский район, Ростовская область, 14 января, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Ростовской области вынесли приговор бывшему директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурного развития». Мужчина оштрафован, сообщили ИА REGNUM в донском управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено два эпизода мошенничества. Руководитель учреждения заключил со знакомым бизнесменом фиктивные договоры на поставку оборудования для оформления сцены при проведении праздничных мероприятий. На расчетный счёт предпринимателя были перечислены выделенные из бюджета средства, которыми подсудимый воспользовался.

Суд назначил мужчине штраф в размере 55 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.