Уфа, , 08:39 — REGNUM Обнулить ставку единого сельхозналога могут в Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Сельское хозяйство REGNUM

Члены комитета госсобрания региона по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям одобрили законопроект «Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории Республики Башкортостан».

«Законопроектом предлагается на два года освободить сельхозпроизводителей от уплаты единого сельскохозяйственного налога. В настоящее время налог уплачивается в размере 6% от суммы доходов, уменьшенной на величину расходов. Раньше ставка налога была единой на всей территории Российской Федерации, но регионы получили право снижать ее. Мы предлагаем воспользоваться этим правом и поддержать сельхозпроизводителей. Льготную ставку смогут применять те налогоплательщики, у которых средняя численность работников составила не менее 90% к уровню предыдущего налогового периода. Снижение налоговой нагрузки благоприятно скажется на инвестиционной привлекательности нашей республики и поможет сохранить рабочие места», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Отмечается, что данный проект закона был разработан в рамках реализации третьего пакета мер поддержки экономики в регионе. В период пандемии в республике поддержали организации торговли и общественного питания, предоставили субсидии, льготы и другую поддержку субъектам малого предпринимательства, которые сильнее всего ощутили на себе влияние ограничений.

Сообщается, что малые сельхозпроизводители и фермерские хозяйства и также понесли убытки, в том числе из-за засухи прошлым летом. В связи с этим отрасль тоже нуждается в поддержке.

По предварительным данным, выпадающие доходы местных бюджетов за период действия закона (в 2022—2023 годах) могут составить порядка 275 млн рублей. Планируется, что сумма будет компенсирована в среднесрочной перспективе за счет реализации новых инвестпроектов в сельском хозяйстве и дополнительными поступлениями в бюджет от увеличения производства продукции.

«Одна из главных задач законопроекта — за счет налогового стимулирования сохранить количество предпринимателей, занятых в сельскохозяйственном производстве. Если предлагаемая мера окажется эффективной, будем думать о ее продлении на последующие годы», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Данный проект закона направлен в президиум госсобрания республики для включения его в повестку дня ближайшего пленарного заседания парламента, которое запланировано на 27 января.