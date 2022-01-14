Белокуриха, Алтайский край, , 08:34 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сообщила некоторые подробности по поводу крушения легкомоторного самолёта на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района.

Старобелокуриха. Спасатели на месте жёсткой посадки легкомоторного самолёта МЧС РФ

«В Алтайском крае в 06:10 местного времени поступило сообщение жёсткой посадке легкомоторного самолёта, совершавшего экскурсионный полёт. На борту находились два человека, пилот и пассажир, оба пострадавших деблокированы сотрудниками МЧС России и направлены в больницу Бийска», — пояснили спасатели.

По их словам, всего на месте происшествия было задействовано 24 человека, шесть единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате жёсткой посадки пострадали двое человек.

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