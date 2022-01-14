Белокуриха, Алтайский край, 14 января 2022, 08:34 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сообщила некоторые подробности по поводу крушения легкомоторного самолёта на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района.
«В Алтайском крае в 06:10 местного времени поступило сообщение жёсткой посадке легкомоторного самолёта, совершавшего экскурсионный полёт. На борту находились два человека, пилот и пассажир, оба пострадавших деблокированы сотрудниками МЧС России и направлены в больницу Бийска», — пояснили спасатели.
По их словам, всего на месте происшествия было задействовано 24 человека, шесть единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате жёсткой посадки пострадали двое человек.
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