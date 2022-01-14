Белокуриха, Алтайский край, 14 января, 2022, 08:34 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сообщила некоторые подробности по поводу крушения легкомоторного самолёта на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района.

МЧС РФ Старобелокуриха. Спасатели на месте жёсткой посадки легкомоторного самолёта

«В Алтайском крае в 06:10 местного времени поступило сообщение жёсткой посадке легкомоторного самолёта, совершавшего экскурсионный полёт. На борту находились два человека, пилот и пассажир, оба пострадавших деблокированы сотрудниками МЧС России и направлены в больницу Бийска», — пояснили спасатели.

По их словам, всего на месте происшествия было задействовано 24 человека, шесть единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате жёсткой посадки пострадали двое человек.

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