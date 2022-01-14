Лондон, 14 января, 2022, 08:34 — ИА Регнум. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Robert Cutts Стадион «Энфилд»

«Ливерпуль» играл в большинстве с 24-й минуты после удаления полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки, но не смог реализовать своё преимущество.

Напомним, ранее в финал Кубка английской лиги вышел «Челси», который в двух матчах обыграл «Тоттенхэм».

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