Оренбург, 14 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Администрацию Оренбурга привлекли к административной ответственности за то, что не исполнила в срок судебное решение о приведение в порядок биометрических ям на территории муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Суд

Ранее Ленинский райсуд города обязал мэрию привести биометрические ямы в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарных правил. Судом первой инстанции вынесено проставление о штрафе в 500 тыс. рублей.

Чиновники посчитали решение необоснованным и обжалуют его. Рассмотрение дела назначено на 18 января.