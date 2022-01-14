Москва, , 08:31 — REGNUM В нынешнем году производство в России тяжелых ракет-носителей «Протон-М» будет завершено. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Центра им. М. В. Хруничева.

«В настоящее время изготовлено и находится на хранении на московской производственной площадке Центра Хруничева и космодроме Байконур десять ракет-носителей «Протон-М». В процессе изготовления четыре ракеты, планируемый срок завершения — 2022 год», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

При этом генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о грядущем закрытии производства ракет «Протон-М» еще в июле 2018 года. Дальнейшие запуски тяжелых аппаратов будут производиться на ракете-носителе «Ангара», являющейся более экологичной.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января стало известно, что в российской программе исследований на Международной космической станции (МКС) в ближайшие четыре года будет проведено более 100 экспериментов.