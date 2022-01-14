* талибов — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 08:30 — REGNUM Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Хайбатулла Ахундзада встретился с представителями службы безопасности и различных ведомств провинции Герат.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Наим-уль-Хак Хаккани, член «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал на своей странице в Facebook: «Лидер афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Хайбатулла Ахундзада дал необходимые инструкции по различным вопросам в ходе официальной встречи с представителями силовых структур и различных департаментов провинции Герат и различных фракций моджахедов».

По его словам, лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнул, что обеспечение безопасности людей и забота об их проблемах, доброжелательное отношение к людям являются одними из приоритетов моджахедов.

Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добавил, что уделит Герату серьезное внимание путем консультаций с улемами, старейшинами и деятелями науки и приказал моджахедам проявлять благочестие и решать проблемы населения в различных административных ведомствах.

Необходимо отметить, что ни фотографий, ни видео какой-либо встречи муллы Хайбатуллы до сих пор еще не обнародовано.

Было множество слухов о том, что его уже нет в живых, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергли эти слухи.