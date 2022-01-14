Эр-Рияд, , 08:29 — REGNUM «Атлетик» из Бильбао одержал победу над мадридским «Атлетиком» в полуфинале Суперкубка Испании по футболу. Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Атлетика» голы забили защитник Ерай Альварес и нападающий Нико Уильямс. Кроме того, автогол на счету вратаря «Атлетика» Уная Симона.

В финале Суперкубка Испании «Атлетик» сыграет с мадридским «Реалом», который в полуфинале победил «Барселону». Матч пройдёт 16 января.

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