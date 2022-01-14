Эр-Рияд, 14 января, 2022, 08:29 — ИА Регнум. «Атлетик» из Бильбао одержал победу над мадридским «Атлетиком» в полуфинале Суперкубка Испании по футболу. Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась со счётом 2:1.

Athletic-club.eus «Атлетик» (Бильбао)

В составе «Атлетика» голы забили защитник Ерай Альварес и нападающий Нико Уильямс. Кроме того, автогол на счету вратаря «Атлетика» Уная Симона.

В финале Суперкубка Испании «Атлетик» сыграет с мадридским «Реалом», который в полуфинале победил «Барселону». Матч пройдёт 16 января.