Южно-Сахалинск, 14 января, 2022, 08:28 — ИА Регнум. На Сахалине после аварийной ситуации на газораспределительной сети в селе Троицкое, в результате которой в одной квартире прогремел взрыв, а в другой начался пожар, проверят все газифицированные дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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«Необходимо проверить оборудование в домах, к которым подведен газ. Мы должны полностью исключить подобные случаи. Проверить также необходимо наличие специальных защитных систем. Они должны быть уже на проектном уровне», — распорядился губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине после взрыва газа и пожара в жилом доме в селе Троицкое 13 января возбуждено уголовное дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».