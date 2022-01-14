Сеул, 14 января, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 14 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Военнослужащие армии Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у 16 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил и специального подразделения при министерстве.

Известно, что 15 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1733.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 3553.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4542 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 683 566.

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