Бичурский район, Бурятия, 14 января, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Спасатели отправились на поиски сборщика дикоросов в Бичурский район Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, мужчина пропал 29 декабря 2021 года.

Наталия Николаева ИА REGNUM В сосновом лесу

Пропавший 1975 года рождения вышел из села Этытэй Красночикойского района Забайкальского края в лес на сбор дикоросов и до сих пор не вернулся.

«Сегодня днём спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы в составе 5-ти человек и 1 ед. техники оперативно выехали в Бичурский район на поиски человека», — отметили в ведомстве.

О ходе поисковых работ в агентстве обещают рассказать позже.