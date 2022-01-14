Хабаровск, 14 января, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Хабаровске практически не осталось мест для захоронений на городских кладбища, заявил на встрече с журналистами мэр Сергей Кравчук.

Марина Каширская ИА REGNUM Кладбище

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Всего в городе шесть погостов, два из которых уже закрыты. Есть еще свободные места на Матвеевском кладбище, но их надолго не хватит.

В 2020 году мэрия выкупила два участка общей площадью 60 га за более 120 млн рублей. Но на обустройство нового кладбища нет в казне средств.

«На благоустройство ново-Матвеевского кладбища нам необходимо 500 млн рублей, на первом этапе — 280 млн. Но в городском бюджете этих средств нет, будем думать, как выходить из этой ситуации», — сказал Сергей Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, получено разрешение на строительство крематория в Якутске.