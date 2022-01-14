Москва, , 08:26 — REGNUM Непривитые от COVID-19 люди могут служить настоящим «плацдармом для эволюции коронавируса». Такое заявление сделал 13 января главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов в интервью РБК.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Учёный пояснил, что мутировать коронавирус может как в организме привитого, так и в организме непривитого человека, но шанс на появление нового штамма коронавируса в организме непривитого намного выше.

Если человек вакцинирован от COVID-19, то он может вообще не заболеть, а значит, никаких мутаций у него в организме происходить не будет. В то же время, по мнению Чуланова, непривитый человек является настоящим «плацдармом для эволюции коронавируса», который может у него в организме мутировать, а затем он передастся кому-нибудь другому.

Чуланов поясняет, что чем меньше в популяции привитых, тем выше шансы на появление нового штамма, так как потенциала для эволюции у коронавируса значительно больше. Поэтому вакцинация поможет сократить количество «плацдармов для эволюции вируса» и, с большой долей вероятности, пандемия может закончиться на штамме «Омикрон»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Роспотребнадзора, все российские ПЦР-тесты являются универсальными и могут выявлять коронавирус SARS-CoV-2 вне зависимости от того, каким штаммом этого вируса заражен человек.

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