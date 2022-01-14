Ангарск, Иркутская область, , 08:26 — REGNUM В Иркутской области планируют объединить Ангарскую городскую больницу №1, больницу скорой медпомощи и ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр». Подробности с совещания 14 января сообщает пресс-служба минздрава региона.

Медик в защитном костюме Дарья Драй © ИА REGNUM

«Реорганизация учреждений — это вопрос, который назрел давно. Данная процедура проводится, прежде всего, в интересах жителей для того, чтобы улучшить качество оказания медпомощи населению. Один из ярких примеров — объединенная работа областной клинической больницы и областного перинатального центра. Это дает возможность проконсультировать любую пациентку узкому специалисту многопрофильной больницы в любое время дня и ночи», — сказала заместитель председателя правительства Валентина Вобликова.

Как подчеркнула главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии и главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Иркутской области Наталья Протопопова, реформирование системы перинатальной помощи позволит создать в Ангарске современную систему диспансерного наблюдения по профилю гинекология.

«Ангарск имеет свою специфику, это город нефтехимии, здесь нас настораживает высокий процент преждевременных родов. При этом там вообще нет женской консультации. Женское население проходит только профосмотры и никакой диспансеризации, не выявляются патологии репродуктивной системы. И сейчас, когда есть возможность своевременно диагностировать и лечить, в том числе бесплодие, нужно ее использовать», — подчеркнула она.

Наталья Протопопова также отметила, что согласно порядку оказания медпомощи беременным в штате перинатального центра должны работать узкие специалисты.

«Сейчас областной перинатальный центр забирает очень много пациентов из Ангарска с патологиями, потому что на месте невозможно обеспечить исполнение клинических рекомендаций в круглосуточном режиме», — сказала Наталья Протопопова.

Осуществляющая полномочия министра здравоохранения региона Анна Данилова отметила, что создана рабочая группа, в которую входят представители минздрава и данных учреждений.

«Объединение — это в основном реорганизация управленческого аппарата, создание единой системы управления и контроля качества на территории муниципалитета. Оптимизация будет проводится поэтапно. Процесс займет более полугода. Подчеркну, что ни о каком сокращении медицинского персонала речи не идет. Напротив, создание данного объединенного учреждения потребует увеличения штатного расписания, а это означает, что будут созданы дополнительные рабочие места», — пояснила Анна Данилова.

По её словам, в случае слияния ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи», ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1», ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» к медицинской организации будет прикреплено порядка 120 тысяч взрослого населения, в том числе — около 13 тысяч сельского населения и населения прописанного в СНТ, коттеджных поселках, а также проживающего в отдаленных микрорайонах Ангарска.

Таким образом, медицинская организация будет выполнять функцию районной больницы для взрослого населения.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года тогда ещё министр здравоохранения Приангарья Яков Сандаков заявлял, что Ангарский перинатальный центр должен продолжать работу в рамках основной деятельности и оказывать медицинскую помощь по профилю учреждения.

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