Самара, , 08:30 — REGNUM Абсолютный суточный максимум количества осадков был перекрыт 13 января на одной из метеостанций в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Сообщается, что на станции Безенчук выпало 8,8 мм осадков. Таким образом было перекрыто значение максимума осадков 2007 года (8,7 мм).

Отклонение составило 0,1 мм.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что максимальные осадки в виде снега выпали в г. Самаре, г. Тольятти, г. Сызрани, м.р. Волжский, м.р. Безенчукский, м.р. Челно-Вершинский.