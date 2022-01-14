Берлин, , 08:22 — REGNUM Российская вакцина «Спутник V» уже давно могла бы получить одобрение в Европейском союзе. Такое мнение высказал член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон.

Вакцина «Спутник V» Цитата из вмдео на YouTube

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Он пояснил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не позволяет использовать российский препарат по политическим и экономическим причинам.

«Если бы EMA оценивала вакцины чисто с медицинской точки зрения, «Спутник V» уже давно был бы одобрен в ЕС», — отметил в беседе с «Известиями» политик.

Он подчеркнул, что, не признавая «Спутник V», EMA защищает рынок, чтобы «крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции».

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«Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию», — пояснил депутат бундестага.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия обратилась в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для регистрации «Спутника V» в ЕС почти год назад — 29 января 2021 года. Однако до сих пор этот процесс не завершён. Как объяснила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, для включения в реестр лекарственных средств, которые могут быть использованы в экстренных ситуациях, ВОЗ запрашивает все имеющиеся данные об эффективности и безопасности препарата, а также документацию о технологии производства. При этом именно третья часть, связанная с производством препарата, чаще всего является причиной для задержки регистрации.

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Представитель ВОЗ уточнила, что требуется много времени для выяснения всех подробностей технологического процесса производства, для проведения инспекций и так далее, чтобы препарату дали зелёный свет.