Ростов-на-Дону, , 08:22 — REGNUM В Ростовской области из-за сильного ветра ожидается подъем воды на реке Дон. Об этом предупредили в донском управлении МЧС России.

Ворошиловский мост через реку Дон Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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Согласно прогнозу синоптиков, в связи с усилением юго-западного ветра на устьевом участке реки Дон возможен ветровой нагон воды. Днём и до конца суток 14 января уровни воды могут подняться до критических отметок у Азова, Ростова-на-Дону и Аксая.

Донские спасатели просят жителей Ростовской области быть внимательными и осторожными.