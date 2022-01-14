Первомайский район, Оренбургская область, 14 января, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области в отношении главы сельсовета возбуждено уголовное дело. Чиновника уличили в коррупции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

(сс) sajinka2 Коррупция

По данным полиции, в течение пяти лет глава сельсовета в Первомайском районе сдавал в аренду помещение, расположенное в здании администрации, без оформления договора аренды. Вырученные денежные средства мужчина использовал в личных целях. Ущерб, нанесённый действиями чиновника, составил 180 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).