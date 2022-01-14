Джакарта, , 08:20 — REGNUM В Индонезии обнаружили ещё 66 новых случаев заражения штаммом «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В результате количество случаев заражения штаммом «Омикрон» в стране достигло 572.

«Почти половина или около 276 человек прошли самоизоляцию, а остальные 296 человек все еще находятся на изоляции», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило, что полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 118 488 929 человек.

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