Сеул, , 08:17 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 4542 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

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Согласно опубликованным данным, 4133 случая заражения локальные, ещё 409 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 683 566.

Известно, что показатель свыше 4 тыс. человек в сутки фиксируют третий день подряд.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 49 человек — до 6259 человек. Уровень смертности составил 0,92%.

Число тяжелобольных пациентов сократилось до 659 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 января правительство Южной Кореи ужесточит правила въезда в страну.

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