Буэнос-Айрес, , 08:17 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 128 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 января сообщает минздрав страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 128 402 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 6 793 119.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 139 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 117 808.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 81 107 352 человека прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 33 774 088 получили обе дозы вакцины и 5 623 776 — бустерные.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 131 082 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.